شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية إضافة زر Home افتراضى على أيفون وأيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أبل مع الأجيال الجديدة من أجهزة iPhone وiPad، التخلص من زر القائمة الرئيسية Home Button، والاعتماد على نظام الإيماءات الجديد، كما أن التصميم الجديد من الحافة للحافة لا يترك أى مساحة للزر الرئيسى.

لذلك يمكن للأشخاص الذين لا يسعدون بنظام الإيماءات استخدام زر Home افتراضى على شاشة الهاتف أو الأيباد وذلك من خلال ميزة تتيحها أبل فى الأيفون، والتى تسمى بـ Assistive Touch، وهى عبارة عن زر رئيسى افتراضى يظهر على الشاشة، وبصرف النظر عن العمل كزر للقائمة الرئيسية، يمكن أيضًا تخصيصه للضغط ضغطة واحدة أو الضغط المزدوج أو الضغط لمدة طويلة أو الضغط ثلاثى الأبعاد وذلك لأداء الكثير من المهام.

- توجه إلى الإعدادات Settings على هاتفك الأيفون أو جهاز الأيباد.

- توجه إلى الأسفل واختر Accessibility.

-الضغط على خيار 'Assistive Touch.

- تفعيل الزر الموجود أمام هذا الخيار.

- بمجرد تفعيل هذا الخيار، سيلاحظ المستخدم رؤية زر عائم جديد على شاشته.

- من قائمة Assistive Touch، يختار المستخدم خيار Customize Top Level menu.

- حدد عدد الاختصارات التى تريدها واضغط على رمز "+" لإضافة الإجراءات.

- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الضغط الفردى/ المزدوج /وإجراء اللمس الثلاثى الأبعاد.