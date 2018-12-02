شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آسوس" تعقد شراكة لمساعدة مدمنى الألعاب على الربح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة آسوس عن شراكة مع شركة "كوانتوم كلاود" الناشئة للسماح لمدمنى الألعاب بتعدين العملات الرقمية، وتحويلها إلى أموال حقيقة عبر باى بال أو وى شات.

ووفقاً لموقع "جادجيت ناو" المعنى بأخبار التقنية والتكنولوجيا، فيستخدم تطبيق كوانتوم كلاود، بعضًا من قدرة وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بالمستخدم لتشغيل تطبيقات قوية، وتولد هذه التطبيقات ربحًا للمنصة، ويحصل المستخدمون فى المقابل على حصة من هذه الأرباح، استنادًا إلى مقدار قوة GPU المتوفرة.

وقالت آسوس أنها كانت تستعد بشكل لتوزيع ونشر تطبيق كوانتم كلاود، والذى يقدم الأموال للعملاء بناءً على مدى قوة أجهزتهم.

وقالت شركة كوانتموم كلاود إنها لا تتطلب من العملاء إنشاء تسجيل دخول، مؤكدة الحفاظ على بيانات العملاء آمنة، إذ يمكن للمستخدمين الاستعانة بحساب "باى بال" أو "وى شات " لتسجيل الدخول وجمع الأرباح.