فيديو.. الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية الأيام المقبلة

كتب - مصطفى محمود

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال ساعات الليل لتصل إلى 14 درجة مئوية على القاهرة.

وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم، أنه من

المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر وحلايب وشلاتين، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستصل لـ18 درجة مئوية.

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