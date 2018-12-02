خمسة عوامل هامة تؤثر على ترتيب ظهور موقعك في نتائج بحث جوجل

يعتبر مجال تحسين ظهور المواقع في نتائج محركات البحث Search Engine Optimization والمعروف اختصارًا باسم SEO من أهم مجالات التسويق الإلكتروني وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بتحسين ظهور المواقع في نتائج بحث جوجل، وذلك لما له من تأثير كبير على زيادة عدد زوار المواقع بدون إنفاق مزيد من التكاليف للقيام بحملات إعلانية مدفوعة على الإنترنت.

من حين لآخر يقوم الخبراء في هذا المجال بإجراء بعض التجارب ليستطيعوا استنتاج العوامل المهمة التي تؤثر على ترتيب ظهور المواقع في نتائج البحث، وكذلك لمواكبة التغييرات التي تطرأ على خوارزميات محركات البحث بشكل مستمر.

وقد قامت شركة SEMrush المتخصصة في تقديم خدمات التسويق الإلكتروني بإجراء دراسة موسعة في منتصف العام الماضي شملت تجربة أكثر من 600,000 كلمة مفتاحية لاستنتاج العوامل الهامة التي تؤثر على ترتيب ظهور المواقع المختلفة في نتائج جوجل، وقد تمت هذه التجربة بإستخدام خوارزمية تعلم آلي متخصصة.

إليك أهم خمس عوامل تؤثر على ترتيب ظهور موقعك في نتائج بحث جوجل بحسب تقرير شركة SEMrush:

1- الزيارات المباشرة للموقع Direct Website Visits

ويقصد بها الزيارات التي تتم بشكل مباشر لموقعك من خلال كتابة إسم النطاق الخاص بموقعك في شريط العنوان الموجود بمتصفح المستخدم أو الضغط على إسم موقعك المخزن مسبقا في الإشارات المرجعية Bookmarks بمتصفح المستخدم، وكلما زاد عدد الزيارات المباشرة لموقعك كلما أصبح الموقع في ترتيب متقدم في نتائج بحث جوجل.

لذلك فإنه من المفضل أن يكون إسم النطاق Domain الخاص بموقعك قصيرًا ويسهل تذكره لأن هذا سيؤدي إلى زيادة عدد الزيارات المباشرة لموقعك لقدرة الزوار على تذكر إسم النطاق بسهولة.

2- الوقت الذي يقضيه الزوار على موقعك Time on Site

ويقصد به متوسط الوقت الذي يقضيه الزوار على موقعك أثناء تصفحهم له، وهو من العوامل الهامة التي تستخدمها خوارزميات جوجل لترتيب المواقع في نتائج البحث، وكلما زاد الوقت الذي يقضيه الزوار بموقعك كلما ساهم هذا في تحسين ترتيب ظهور موقعك في نتائج بحث جوجل.

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3- عدد الصفحات لكل زيارة Pages per Session

وتشمل عدد الصفحات التي يتم زيارتها بموقعك أثناء كل جلسة (زيارة)، وكلما زاد متوسط عدد الصفحات التي يقوم زوار موقعك بتصفحها كلما أدى ذلك إلى تحسين ترتيب ظهور موقعك في نتائج بحث جوجل لأن ذلك يعطي إشارة لخوارزميات جوجل أن محتوى صفحات الموقع شيق وأن المستخدمين مهتمين بتصفح عدد كبير من صفحات هذا الموقع.

4- معدل الارتداد Bounce Rate

معدل الارتداد Bounce Rate هو مقياس يحسب معدل عدم تفاعل الزائرين مع محتويات صفحات موقعك وهو ما يؤثر على ترتيب ظهور موقعك في نتائج البحث ومن أمثلة التفاعل على الموقع ملء نموذج أو مشاهدة فيديو أو الضغط على رابط وماشابه ذلك.

وفقا للدراسة أيضًا فإنه كلما قل متوسط معدل الإرتداد لموقعك فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين ترتيب ظهوره في نتائج بحث جوجل، لان هذا يعطي إشارة واضحة لخوارزميات جوجل بأن زوار موقعك يتفاعلون بشكل جيد مع المحتوى الموجود به.

5- إجمالي المواقع التي بها روابط تشير لموقعك Total Referring Domains

ويشير هذا إلى عدد المواقع التي يوجد بها روابط تقوم بتوجيه من يضغط عليها إلى موقعك مباشرة، فإذا كان هناك 3 مواقع كل منهم يحتوى على 4 روابط تشير إلى موقعك فهذا العامل يأخذ فى الإعتبار أن هناك عدد 3 موقع بهما عدد من الروابط التي تشير إلى موقعك.

وقد أثبتت الدراسة التي قامت بها شركة SEMrush أنه كلما زاد عدد المواقع التي بها روابط تشير إلى موقعك كلما تحسن ترتيب موقعك في نتائج بحث جوجل.