مايكروسوفت تخطط لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Andromeda في 2019

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق جهاز أندروميدا Andromeda، الذي بدأ الحديث عنه قبل أشهر خلال عام 2019، وذلك وفق ما كشف كتاب باسم Beneath a Surface نشره الصحفي التقني براد سامز وتضمن خريط طريق لأجهزة سيرفس من مايكروسوفت.

وكانت تقارير قد كشفت في شهر تموز/يوليو الماضي أن شركة مايكروسوفت تريد إعادة إحياء أجهزة المساعدة الشخصية الرقمية PDA، التي كانت في السابق تقوم مقام الحواسب الشخصية ولكنها صغيرة بما يكفي لوضعها في الجيب.

وظهر أن الشركة تعمل على جهاز جديد باسم أندروميدا، سيكون امتدادًا لسلسلة سيرفس الحالية، ويمتاز بأنه قابل للطي وهو مزود بشاشتين. مع الإشارة إلى أنه قد اكتشف اسم أندروميدا أول مرة في شهر شباط/فبراير 2017 عن طريق تحليل التعليمات البرمجية الخاصة بـ Windows Composable Shell.

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والآن يذكر كتاب Beneath a Surface، الذي نقل مؤلفه عن مصادر لم يسمها، أن مايكروسوفت سوف تقوم خلال العامين المقبلين بتحديث أو إطلاق عدد من الأجهزة الجديدة. بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة من سلسلتي Surface Pro و Xbox خلال 2019.

يُشار إلى أن الحديث عن جهاز أندروميدا يستند إلى تلميحات من قبل بانوس باناي، رئيس قسم أجهزة سيرفس، إلى شراكة محتملة مع شركة إل جي لتطوير شاشات الحاسب الشخصي المصغر المحتمل، كما يفترض أيضًا أن يتضمن الجهاز معالجات بمعمارية ARM بدلاً من معالجات x86 التقليدية.

وتعطي براءات الاختراع المنشورة سابقًا فكرة جيدة عن التصميم الفيزيائي الأكثر ترجيحًا الذي سيحصل عليه جهاز أندروميدا، حيث تصف مفصلات مرنة مزودة بآلية تسمح لها بالتدوير وجمع زوج من الشاشات لتكوين حاسب محمول أو جهاز لوحي. كما يُعتقد أن مايكروسوفت تخطط لاستخدام الشاشة الثانية كلوحة مفاتيح.