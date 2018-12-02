جوجل تبدأ إطلاق تصميم جديد لنسخة الويب من محرك بحثها

بدأت شركة جوجل إطلاق تصميم ماتريل ديزاين Google Material Theme لنسخة سطح المكتب من محرك البحث التابع لها، وذلك بعد نحو أكثر من شهرين من بدء اختباره.

ولا يزال التصميم الجديد، الذي يعرض زوايا مدورة لشريط البحث وبطاقات البحث البارزة، لا يظهر على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث google.com إذ لا يزال شريط البحث يظهر بشكله المستطيل المعروف.

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وبالتمرير للأسفل فإن شريط البحث سوف يبقى ظاهرًا في الأعلى مما يسمح بتغيير عبارة البحث دون الحاجة للتمرير إلى أعلى الصفحة. وضمن الشريط المثبت، يمكن الوصول إلى خدمات جوجل الأعلى والإشعارات والملف الشخصي للمستخدم.