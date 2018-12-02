شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لمستخدمى Hangout Meet إجراء محادثات تضم 100 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أن خدمة Hangout Meet، ستدعم خلال الأيام المقبلة ما يصل إلى 100 مشارك فى جلسة اتصال واحدة، حيث كانت شركة جوجل سبق وأن قامت بتقسيم منصة المحادثات Google Hangouts إلى خدمتين تستهدف فى المقام الأول المستخدمين فى الشركات وهما Google Meet وGoogle Chat.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، ففى الوقت الحالى يدعم Hangout Meet بشكل افتراضى 50 مشاركًا فقط أثناء أى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو، إلا أنه مع التحديث الجديد فإن جوجل قد ضاعفت عدد المستخدمين فى كل مرة، إذ ستضم الجلسة 100 مشارك من داخل وخارج المؤسسة.

وقالت جوجل فى بيان لها: "إن التعامل مع زملاء العمل، أو العملاء، أو العملاء فى جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لإنجاز مهمتك، ففى الأوقات التى تحتاج فيها إلى مقابلة مجموعة أكبر، يتيح Hangouts Meet الآن لمستخدمى G Suite Enterprise تنظيم اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشترك ومستخدمى G Suite Business لاستضافة ما يصل إلى 50 مشاركًا، وهذا العدد من المشاركين يشمل أشخاصًا من داخل وخارج مؤسستك".

وفى حين أن الحد الأقصى 100 مستخدم فى G Suite Enterprise وG Suite Enterprise for Education، فإنه لا يزال 50 بالنسبة إلى G Suite Business وG Suite for Education، وسيتم طرح الحد الجديد فى الأيام القليلة المقبلة إلى Hangout Meet.