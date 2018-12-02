شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تبدأ بث قنوات 4K و8K عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما كان مقرراً، فى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلى فى الأول من ديسمبر، بدأت شبكات التليفزيون اليابانية تبث علانية قنوات 4K و 8K عبر الأقمار الصناعية، وذلك بعد مرور عامين من الاختبار، والفيلم الأول الذى تم إدراجه فى دليل التليفزيون هو 2001: A Space Odyssey، وتفيد تقارير هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن "وارنر بروس" أعاد مسح الفيلم الأصلى خصيصًا لهذا البث.

ورغم تطور التقنية لكن لا يمتلك أى شخص تقريباً شاشة عرض 8K، ومعظم الأشخاص يحتاجون إلى جهاز استقبال خاص وهوائى لالتقاط الإشارة، وذكر موقع Engadget Japan أن Sharp بدأت فى بيع أول تليفزيونات لها ميزة Super Hi-Vision خلال الشهر الماضى بسعر 6600 دولار.

يذكر أن فى اليابان هناك حافزًا للتقدم بسرعة قدر المستطاع فى عدة مجالات تكنولوجية، وذلك استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية 2020.