شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة التشغيل التلقائى للرسائل الصوتية تصل لتطبيق واتس آب على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تطبيق واتس آب ميزة "الرسائل الصوتية المتتالية" على الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، والتى تمكن المستخدمين من الاستماع إلى الرسائل الصوتية المرسلة بشكل مستمر دون الحاجة إلى الضغط فى كل مرة على علامة بدء التشغيل.

ووفقاً لموقع فون آرينا، المعنى بشئون التقنية والتكنولوجيا، فتتوفر هذه الميزة بالفعل لنظام iOS، وستبدأ الميزة بالعمل تلقائيا عندما يتم اكتشاف رسالتين صوتيتين أو أكثر بواسطة واتس آب.

وأكد الموقع المهتم بأخر أخبار التكنولوجيا أن هناك نوعين مختلفين من النغمات عند انتهاء الرسالة الصوتية، الأول يعنى أن الرسالة الصوتية قد تم تشغيلها بالكامل ولكن هناك رسالة أخرى جاهزة للتشغيل، ويتم تشغيل الأخرى مباشرة، والنغمة الأخرى عندما تنتهى جميع الرسائل الصوتية للإشارة إلى نهاية تشغيل كل المقاطع والتسجيلات الصوتية.

يذكر أن واتس آب تقوم مؤخرا بإجراء العديد من التحديثات التى تساعد المستخدمين على استخدام التطبيق بكفاءة ويسر، مثل ميزة إلغاء مجموعة محادثة وأرشفتها.