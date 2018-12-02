كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Sesame Access” توفر سلالم تختفي بالضغط على زر واحد ليحل محلها مصعد صغير لذوي الاحتياجات الخاصة

متابعة-سنيار: ينتشر الدرج في كل مكان، ولكن حتى عندما يتكون من خطوات قليلة فقط ، فإنه يشكل عقبة للأشخاص في كراسي المقعدين، ولحسن الحظ، تقدم التكنولوجيا اليوم العديد من الحلول العملية والجمالية.

في مقطع الفيديو أدناه، نتعرف على بعض الحلول المقترحة من Sesame Access، وهو متخصص في المجال، حيث تختفي هذه السلالم تمامًا بالضغط على زر واحد، وبدلا منها، يتم الكشف عن مصعد صغير، يستوعب الكرسي المتحرك.

وتقدم هذه الشركة حلولا مبتكرة لتوفير إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف الحركة مع الحفاظ على السلالم التقليدية، وسوف تستفيد المتاجر في المدن من استخدام هذه التقنيات.