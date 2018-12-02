تكنولوجيا: تحديث SwiftKey يجلب شريط بحث Bing مدمج في التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم مايكروسوفت تحديث جديد من SwiftKey اليوم لمستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد، مع ميزة جديدة في شريط بحث متصفح Bing المدمج في التطبيق.

لن يحتاج مستخدمي لوحة مفاتيح SwiftKey خلال الفترة القادمة للخروج من التطبيق للبحث في المتصفح، حيث يمكن الآن من خلال نافذة البحث الخاصة بمتصفح Bing العثور على نتائج البحث مباشرة.

بالتأكيد كان الإختيار الأول لإضافة شريط البحث الخاص بالشركة Bing، إلا أن الشركة ترى أن إضافة شريط البحث في تطبيق لوحة المفاتيح، يدعم المستخدمين بشكل أفضل في التصفح بشكل سريع أثناء إجراء المحادثات، ودون الحاجة إلى الخروج من التطبيق في البداية.

ويمكن تنشيط هذه الميزة من خلال شريط الأدوات الخاص بتطبيق SwiftKey، ومن ثم يمكن إختيار الرمز الخاص بميزة البحث، لكتابة موضوع البحث بشكل مباشر، أيضاً من المقرر أن تظهر نتائج البحث من خلال تبويب في المتصفح، حيث يمكن للمستخدم إلتقاط صورة للشاشة، أو قطع جزء محدد، إلى جانب إمكانية مشاركة نتائج البحث مع جهات الإتصال.

أيضاً عند إرسال لقطة الشاشة التي تم تصويرها أو الجزء الذي تم إقتطاعه، فإن الصور التي يتم مشاركتها تظهر مع رابط لصفحة الإنترنت.

ومن المقرر أن الميزة الجديدة تتوفر في البداية لمستخدمي تطبيق SwiftKey على منصة الأندوريد في 11 دولة حول العالم، وهم الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، البرازيل، كندا، الهند، ألمانيا، أستراليا، إيطاليا، إلى جانب إسبانيا.

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