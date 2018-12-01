تكنولوجيا: بالأرقام .. تعرف على البلدان الأكثر اعتمادا على شبكة التواصل LinkedIn

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أكثر من نصف مليار عضو فى 200 دولة، أصبحت LinkedIn واحدة من الشبكات المهيمنة، فيما تعد الولايات المتحدة هى الأكثر اشتراكا فى المنصة، إذ يوجد أكثر من 150 مليون مستخدم، فيما جاءت الهند والصين فى المركز الثانى والثالث على الترتيب، وفيما يلى نعرض إجمالى عدد المستخدمين فى عدد من الدول المختلفة، وفقا لما نشره موقع statista للتحليلات السوقية كما يلى: - يمتلك لينكد إن حوالى 562 مليون مستخدم فى 200 دولة مختلفة. - الولايات المتحدة .. تمتلك 150 مليون مستخدم. - الهند .. تمتلك 52 مليون مستخدم. - الصين .. تمتلك 44 مليون مستخدم. - البرازيل .. تمتلك 34 مليون مستخدم. - المملكة المتحدة .. تمتلك 25 مليون مستخدم. - فرنسا .. تمتلك 17 مليون مستخدم. - كندا .. تمتلك 15 مليون مستخدم. - المكسيك .. تمتلك 13 مليون مستخدم. - إيطاليا .. تمتلك 12 مليون مستخدم. - إندونيسيا .. تمتلك 11 مليون مستخدم. - أسبانيا .. تمتلك 11 مليون مستخدم.



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