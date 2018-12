موتورولا تبدأ الآن بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Motorola One

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت شركة موتورولا بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Motorola One Power في أواخر الأسبوع الماضي، فقد إتضح الآن أن شركة موتورولا بدأت الآن بإصدار نفس التحديث للهاتف Motorola One المتوفر للشراء على الصعيد العالمي على عكس الهاتف Motorola One Power المتوفر للشراء في بعض المناطق فقط.

قيل بأن تحديث Android 9 Pie يبلغ حجمه أكثر من 1 جيجابايت. وعلى ما يبدو، هذا التحديث متوفر حاليًا في بعض المناطق فقط، ولكن نحن نتوقع أن يشق طريقه للمزيد من ملاك الهاتف Motorola One في المزيد من المناطق خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

قبل الختام نود أن نشير إلى أن شركة موتورولا سبق ووعدتنا بإصدار تحديث Android 9 Pie للعديد من هواتفها الذكية، بما في ذلك Moto Z3 و Moto Z3 Play و Moto Z2 Force Edition و Moto Z2 Play و Moto G6 و Moto G6 Play و Moto G6 Plus. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع أيضا وصول هذا التحديث لجميع الهواتف الذكية التي قامت شركة موتورولا بإصدارها هذا العام.

المصدر.