بعض وحدات OnePlus 6T تعاني من مشكلة مزعجة على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشاشة في تعزيز تجربتنا على الهواتف الذكية، ومدى إعتمادنا عليها للتفاعل مع جميع أنواع المحتوى، فمن الآمن أن نقول بأن الحصول على شاشة خالية من المشاكل أمر حيوي. لسوء حظ بعض مستخدمي OnePlus 6T، يبدو أنهم واجهوا بعض المشاكل مع شاشات هواتفهم الذكية.

إذا قمت بمشاهدة الفيديو أدناه، فسوف تلاحظ في نهاية الفيديو كيف أن شاشة الهاتف OnePlus 6T تعرض وميض غريب على الشاشة. ومن غير الواضح ما الذي يمكن أن يكون السبب في ظهور هذه المشكلة علمًا أن المستخدمين يقولون بأن هذه المشكلة تحدث بشكل عشوائي.

ومع ذلك، إذا كان هناك شيء واحد يشترك فيه معظم هؤلاء المستخدمين هو أنهم يستخدمون نظام التعرف على الوجه أو مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة علمًا أن المشكلة تحدث عادة على شاشة القفل. ويبدو أن خيار إعادة الهاتف لحالة المصنع غير قادر على حل المشكلة، لذا يبدو أن هذه المشكلة لها علاقة بالعتاد وليس بالبرمجيات.

لم تقم شركة OnePlus بالرد على شكاوى المستخدمين حتى الآن، ولكن من المفترض أن تكون الشركة على علم بها، ولكن ما تخطط الشركة للقيام به لإصلاح الوضع لا يزال غير واضح. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مثل هذه المشكلة، فربما يمكنك أن تجرب حظك عن طريق إرجاعه للشركة للحصول على وحدة جديدة خالية من المشاكل.

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