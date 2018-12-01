شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: العناكب تنتج حليب أفضل من الأبقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن العناكب هى الأخرى يمكنها إنتاج سوائل شبيهة بالحليب، بل وأفضل منه فى القيمة الغذائية.

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى فكشفت الدراسات السابقة أن العناكب لا تأكل أى شىء حتى تنمو بشكل كبير بما يكفى لجعلها قوية وقادرة على المطاردة، إلا أن بحثا جديدا من الأكاديمية الصينية للعلوم يشير إلى أن نوعًا من العناكب القافزة، يعرف بـ Toxeus magnus، قد يكون مختلفا بشكل كبير.

إذ ادعى البحث أنه فى الوقت الذى يظل فيه العنكبوت الصغير ووالدته داخل العش حتى يبلغ إلا أنه فى نفس الوقت يحتاج هذا الرضيع لـ20 يوما فقط ليبلغ حجمه الكامل، فيما قال "زهانج تشن" الذى أجرى الدراسة: "لم نتمكن من معرفة كيف تواصل العناكب الصغيرة النمو بدون الطعام، حتى اكتشفنا الأمر، ورأيت عنكبوت طفل يتشبث ببطن أمه".

وأضاف: "كانت لدى هذه الفكرة الجذرية أن الأمهات العناكب ربما تطعم أطفالها بشىء أنتجوه"، وفى الدراسة، وضع الباحثون العناكب الأم تحت المجهر وضغطوا على بطونهم، وبشكل مثير للدهشة، وجدوا أن سائلا أبيض كريمى يشبه الحليب، كما كشف تحليل الحليب أنه يحتوى على الدهون، وحوالى أربعة أضعاف البروتين مثل حليب البقر.

ولتقييم كيفية استخدام الحليب منع الباحثون الأمهات من إفراز الحليب، ووجدوا أن الأطفال يموتون فى غضون 10 أيام، فيما يأمل الباحثون الآن دراسة العناكب أكثر لفهم كيفية صنع الحليب.