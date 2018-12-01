شكرا لقرائتكم خبر عن يُمكنك تحديد مَن يرى قصص إنستغرام الخاصة بك.. ما عليك إلا استخدام هذه الخاصية السهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترغب في بعض الأحيان في ثني عدد من أصدقائك عن مشاهدة ما تنشره، وتتمنى ألا يروه، ويبدو أن ذلك ممكن في إنستغرام، إذ يُمكنك تحديد مَن يرى قصص إنستغرام الخاصة بك عبر خاصية جديدة في إنستغرام.

إذ بدأ موقع إنستغرام تطبيق المزيد من قواعد الخصوصية على شبكته الاجتماعيّة، وذلك بإضافة ميزة جديدة تُدعَى «الأصدقاء المقرّبون».

تتيح لك هذه الخاصية إمكانية مشاركة «القصص-Stories»، التي قد تكون ذات طبيعة أكثر خصوصية، مع مجموعة مختارة من أفضل أصدقائك، فيما تحجبها عن بقية متابعيك.

وصرَّحت الشركة أنه «مع خاصية (الأصدقاء المقرّبون) ستكون لديك مرونة مشاركة لحظاتك الشخصية مع مَن تريد فعلاً مشاركتها معهم وبدقّة، سواء كانت تلك اللحظات مزاحاً خاصّاً مع مجموعة أصدقائك، أو إخبار دائرتك المقرَّبة بعلاقتك العاطفية الجديدة».

ولكي تتمكن من استخدام هذه الخاصية الجديدة، يتعيَّن عليك أولاً أن تحدّد مَن سيكون في قائمة «الأصدقاء المقرّبين».

كما سيكون لك كامل السيطرة على تلك القائمة، إذ لا يستطيع أحد أن يطلب الانضمام إليها.

ويمكنك أن تعرف إذا كنت ضمن قائمة الأصدقاء المقرّبين عند أحد أصدقائك إذا رأيت دائرة خضراء حول صورهم في صفحة «القصص»، أو إشارة خضراء عند استعراض «قصصهم»، وفق موقع Engadget الأميركيّ.

إذ تمنحك الميزة الجديدة قدرةً على التحكم الدقيق فيمن يمكنه رؤية «قصصك»، حتّى أكثر ممّا يقدمه موقع فيسبوك، الشركة الأم.

لكن يبدو أن هذا ينطبق حتّى الآن على «القصص» فقط، لا المنشورات المعتادة.

وعلى أيّة حال، فإنها طريقة جديدة لتحديد دائرة المقرّبين منك، وفي ذات الوقت معرفة إلى أي مدى يشعر الآخرون -أو لا يشعرون- بقربك.