شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تساعدهم على التواصل والتفاعل مع أصدقائهم.. هكذا يرى المراهقون السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع رأى حديث لمركز بيو للأبحاث عن بعض التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعى، إذ قام المركز بمسح 743 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 13 و 17، بين 7 مارس و 10 أبريل من هذا العام.

ووجد الاستطلاع أن أكثر من 80 بالمئة من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن وسائل التواصل الاجتماعى ساعدتهم على الشعور بأنهم أكثر ارتباطًا بأصدقائهم، وقال أكثر من ثلثيهم إن الشبكات الاجتماعية ساعدتهم على التفاعل مع مجموعة أكثر تنوعًا من الأشخاص وجعلتهم يشعرون وكأنهم يملكون نظام دعم خلال الأوقات الصعبة.

وقال ستة وستون فى المئة أيضا إن وسائل التواصل الاجتماعيى تسمح لهم بإظهار الدعم للقضايا المهمة بالنسبة لهم و68 فى المئة منهم قالوا إن السوشيال ميديا ساعدتهم على الشعور بأنهم أكثر قبولا.

علاوة على ذلك، عندما طُلب منهم اختيار ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعى تجعلهم يشعرون أنهم مستبعدون أو غير آمنين أو واثقين أو مزيفين، أفاد غالبية المراهقين أنهم يشعرون بالخيار الإيجابى.

ومع ذلك، إلى جانب الفوائد التى توفرها وسائل التواصل الاجتماعى، فإن معظم المراهقين الذين شملهم الاستطلاع كانوا مترددين فى القول بأن هذه المنصات كانت مكانًا للعثور على معلومات جديرة بالثقة، فنحو 37 فى المئة فقط قالوا أن الشبكات الاجتماعية كانت مصدراً جيداً للمعلومات الموثوقة، فى حين قال سبعة فى المئة فقط أن هذه المنصات ساعدت "كثيراً" فى هذا الصدد.