تكنولوجيا: حوار| “الفجالة” منافس قوي لـ”سوق وجوميا”.. وأصحابه: عايزين نعمل سوق موازي

سؤال لك.. تعرف “الفجالة”؟! إذا كنت رب أسرة أو طالب جامعي في كليات الفنون الجميلة أو التربية الفنية أو حتى موظفا في شركة، فمن المؤكد أنك تعرف الفجالة، وذهبت إليها أكثر من مرة من قبل.

في كل مرة تزور الفجالة ستصاب بتخمة من الزحام والأصوات العالية.. سيارات هنا وهناك.. أكشاك صغيرة المساحة يملكها بسطاء يفترشون ببضائعهم على الرصيف!

لكن “الفجالة” التي أحدثك عنها اليوم توجد في الواقع الافتراضي.. فهي متوفرة على الإنترنت، لأنها أكبر موقع إلكتروني للأدوات المكتبية والمدرسية بأسعار الفجالة.

موقع “الفجالة” فكرة أطلقها صديقان، محمد عمر وأحمد أبراهيم، بهدف تسهيل مشوار الفجالة عليك، يرويان لـ”مشبك” عن الفكرة التي تحولت إلى موقع منافس لـ”سوق دوت كوم وجوميا”، في تخصص بيع الأدوات المكتبية والمدرسية: “بقالنا سنة ونص في السوق، عملنا أكثر من موقع يقدم خدمة البيع للناس، وبعد محاولات.. استقرينا على موقع الفجالة”.

موقع الفجالة، متخصص فقط في بيع الأدوات المدرسية والمكتبية، لذلك، فهو منافس قوي لـ(جوميا وسوق دوت كوم) في هذه المنتجات، والسبب يقوله محمد عمر: “لأن أسعارنا تعتبر أفضل سعر في السوق.. تقريبا بتبقي نفس سعر الفجالة، سوق وجوميا أسعارهم أعلى مننا شوية، بالنسبة للترافيك هو ممكن يكون عندهم عالي عننا.. لأنهم أقدم وبيجلهم زوار أكثر، لكن تنوع المنتجات عندنا إحنا أكتر بكتير لأننا متخصيين في المنتجات المدرسية، وكمان الدليفري عندنا أسرع، يعنى في خلال يومين بيوصل”.

القائمين على موقع “الفجالة” لديهم هدف مستقبلي وهو خلق سوق موازي على أرض الواقع: “عايزين نعمل سوق إلكتروني بديل للتجارة العادية، لأن مع الوقت الناس مش هتبقى محتاجة تنزل تشتري.. وهتطلب كل حاجة أونلاين”.

حتى يستطيع محمد عمر وأحمد أبراهيم أصحاب “الفجالة” الوصول إلى هدفهم، وهو أن يكون “الفجالة” أكبر موقع لبيع الأدوات المدرسية والمكتبية، كان عليهم أن ينزلوا إلى سوق الفجالة، ويتواصلوا مع البائعين، ويتفقوا مع تجار الجملة والتجزئة منهم، للتعاون معهم: “نزلنا عملنا مسح بأسماء التجار وأسعارهم، واتفقنا مع ناس منهم، عشان نقدر نحول السوق الموجود على أرض الواقع لسوق إلكتروني، وكمان عشان نقدر نقدم للزبون اللى عايزه، بنفس الأسعار اللي لو نزل الفجالة هيلقيها”.

من خلال محرك البحث جوجل موقع “الفجالة” Faggala.com، وتكتب الايميل وكلمة المرور لإنشاء حساب عليه، وبعدها سوف تجد قائمة رئيسية بأقسام المنتجات، ومنها الكتب الخارجية والأجندات ولوازم المكتب، ومنها تصل إلى ما ترغب فيه من منتجات، ثم تضيفه إلى سلة المشتريات، وتعمل أوردر بها، وسوف يصلك بعد يوم واحد.

عزيزي.. “الفجالة” موقع رائع جدا، وسوف يفيدك إن كنت طالبا أو رب أسرة أو صاحب مشروع متخصص في الفنون أو لديك شركة و ترغب في هدايا للموظفين.