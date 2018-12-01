تسريبات جديدة تؤكد حقيقة قدوم الهاتف Xperia XZ4 مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، حصلنا على مجموعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Xperia XZ4 القادم من شركة Sony. ووفقا لتلك الصور، فقد كشفت لنا بأن الهاتف Xperia XZ4 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف ليكون بذلك أول هاتف من شركة Sony يمتاز بهذا القدر من الكاميرات في واجهته الخلفية. الآن، في حالة إذا كنت تشكك في مصداقية تلك التسريبات، فنحن هنا اليوم مع تسريبات جديدة تستعرض لنا غطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف Xperia XZ4.

كما تلاحظون في الصور أدناه، فهذا الغطاء الواقي يضم فتحة طويلة تتماشى مع تصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية التي رأيناها في التسريبات السابقة للهاتف Xperia XZ4، وهذا ما يؤكد لنا من جديد بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة Sony سيضم ثلاث كاميرات في الخلف. وعلاوة على ذلك، الفتحة الموجودة على جانب الغطاء الواقي تلمح إلى أن الهاتف Xperia XZ4 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل الذي يتواجد على جانب الجهاز. وبالتالي، هذا يعني بأن مستشعر بصمات الأصابع لن يتواجد في الواجهة الخلفية أو الشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، فهذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا من جديد بأن الهاتف Xperia XZ4 لن يضم منفذ السماعات 3.5mm، فالفتحات الموجودة في الجزء السفلي والعلوي من الجهاز ليست لمنفذ السماعات 3.5mm، وإنما لفتحتات الميكروفونات.

للآسف، ليست هناك أي معلومات حول المواصفات التقنية الداخلية للهاتف Xperia XZ4، ولكن من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في شهر فبراير من العام المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

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