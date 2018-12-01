شاهد الشاشة الثانية للهاتف ZTE Nubia X المميز وهي قيد العمل، ستثير إعجابك

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE عن هاتفها الذكي الخالي من إطار الشاشة Nubia X منذ شهر تقريبًا، ولكنه لا يزال قطعة إلكترونية نادرة، فقد تم عرض دفعات محدودة للبيع من هذا الهاتف حتى الآن. ومع ذلك، نحن هنا مع فيديو جديد يظهر لنا شاشة OLED المثبتة في الواجهة الخلفية للهاتف وهي تعمل على نحو رائع جدًا.

من المثير للإعجاب كيف تمكنت شركة ZTE من تثبيت شاشة OLED في الواجهة الخلفية. لا يمكنك معرفة أين تنتهي الشاشة وحيث يبدأ الزجاج الخلفي. بالإضافة إلى الرسومات المتحركة الرائعة، فبإمكان الشاشة أن تعمل أيضًا كعناصر إضافية حساسة للمس للتحكم في الألعاب.

كيف تمكنت شركة ZTE من إنجاز ذلك؟ يبدو أن شاشة OLED موضوعة تحت الطبقة الزجاجية المتدرجة اللون لتحقيق هذا التأثير. لا يمكننا الإنتظار إلى حين وضع أيدينا على هذا الهاتف ونرى كيف نجحت شركة ZTE في تصنيع هذا الهاتف الذكي المميز.