شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يخترقون آلاف الطابعات حول العالم لإجبارها على الاشتراك بقناة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبعت بعض أجهزة الطباعة على مدار هذا الأسبوع رسالة غريبة تطالب بالاشتراك فى قناة PewDiePie على يوتيوب، ويبدو أن الرسالة هى نتيجة ثغرة بسيطة تسمح للطابعات بتلقى أوامر الطباعة عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، أعلنت مجموعة TheHackerGiraffe مسؤوليتها عن الهجوم، بعد أن تضرر الآلاف من المستخدمين حول العالم.

وقام مستخدمو تويتر فى الولايات المتحدة وكندا وانجلترا بنشر المطبوعات، بالإضافة إلى رسائل مشوشة حول كيفية حدوثها، وكشف فريق TheHackerGiraffe أنه أرسل الرسالة إلى 50 ألف طابعة، إذ عثروا على الأهداف عبر محرك بحث Shodan.io للأجهزة غير الآمنة المتصلة بالإنترنت.

وقالت TheHackerGiraffe هناك ما يقرب من 800000 طابعة يبدو أنها قابلة للاختراق، وتم إرسال الرسالة باستخدام أداة تعرف باسم PRET، والتى تسمح للمهاجمين بتنفيذ أشياء مختلفة مثل التقاط مهام الطباعة أو التلاعب بها والوصول إلى نظام ملفات الطابعة والذاكرة أو حتى التسبب فى تلف فعلى للجهاز.