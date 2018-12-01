شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أمازون" تخضع للتحقيقات فى إساءة استخدام الهيمنة والاحتكار بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة لوبوان الفرنسية، أن شركة أمازون عملاق التجارة الالكترونية تخضع إلى تحقيق لإساءة استخدام الهيمنة والسلطة، وكذلك البنود المفروضة من قبل الشركة على التجار الأخرين.

وأعلن المكتب الألمانى لمكافحة الاحتكار" البوندسكرتيلت" الخميس الماضى عن فتح تحقيق فى مزاعم إساءة استخدام "أمازون" لنفوذها، بعد شكاوى عديدة من الموزعين ضد ممارسات الشركة.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أنه من المقرر أن ينظر البوندسكرتيلت، إلى البنود التى تفرضها شركة أمازون على التجار الآخرين وتعداد منتجاتهم وشروط الإلغاء والدفع.

ومن جانبه قال "أندرياس موندت" رئيس مكافحة البرامج الضارة، أن شركة أمازون العالمية، ترتكب إجراءات تعد " احتكارا"، وهو ما يمكن أن يعوق عمل الموزعين الأخرين، وهو ما دفع التجار لتقديم عدد كبير من الشكاوى ضدها.