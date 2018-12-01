تكنولوجيا: الآن YouTube Stories متاحة للقنوات التي تضم أكثر من عشرة آلاف مشترك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إنتشرت ميزة stories على الكثير من الشبكات الإجتماعية في الآونة الأخيرة، واليوم يتيح اليوتيوب للمستخدمين ممن لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك نشر القصص الخاصة بهم على اليوتيوب.

قدمت كلاً من شبكة الفيس بوك الإجتماعية، وتطبيق الواتس اب مع الإنستجرام للمستخدمين ميزة إضافة محتوى في خاصية stories في الملف الشخصي الخاص بالمستخدم منذ فترة، إلا أن اليوتيوب قدم هذه الميزة لمجموعات خاصة من القنوات والمستخدمين خلال العام الماضي.

وفي تحديث جديد اليوم أعلن اليوتيوب عن دفع خاصية YouTube Stories لعدد أكبر من المستخدمين ممن لديهم بالفعل أكثر من 10 آلاف مشترك، حيث سيتاح لهم إضافة محتوى فيديو أو موسيقى جديد في قصص اليوتيوب.

لذا إذا كان لديك واحدة من القنوات المفضلة، ستتمكن خلال الفترة القادمة من متابعة stories وفيديوهات حصرية وخاصة بالقناة، والتي سيدعمها الملصقات والرسوم المميزة من اليوتيوب، كما سيتاح للمستخدمين التعليق على قصص اليوتيوب الجديدة في القنوات المختلفة، أيضاً من المقرر أن يتوفر محتوى قصص اليوتيوب مباشرة على تطبيق الهاتف فور نشرها ولفترة 7 أيام، ومن ثم ستكون متاحة لجميع المستخدمين.

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