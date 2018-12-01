تكنولوجيا: Arlo تطلق تحديث جديد من كاميرة المراقبة بسعر يبدأ من 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Arlo عن تحديث جديد من كاميرات المراقبة اللاسلكية Arlo Ultra يأتي بدقة4K والتي تتوفر في بداية العام المقبل بسعر يبدأ من 399 دولار.

أضافت شركة Arlo دقة 4K في تسجيل الفيديو لإصداراها الجديد من كاميرات المراقبة اللاسلكية Arlo Ultra، كما يتيح الإصدار الجديد جودة تسجيل فيديو تصل إلى تقنية HDR أيضاً.

Arlo أضافت أيضاً في هذا الإصدار تحسينات في التصوير الليلي بكاميرة المراقبة اللاسلكية، إلى جانب تحسينات في الألوان عند التسجيل الليلي.

كما تأتي Arlo Ultra مع إشتراك لمدة عام كامل في Arlo Smart Premier، وهي خدمة Arlo التي تقدم من خلالها مميزات إضافية لتحسين المراقبة والحماية كما تدعم كاميرة Arlo Ultra تسجيل وإخراج فيديو بجودة عرض 4K، لذا ستقدم عرض مميز على الشاشات المتوافقة لمحتوى الفيديو.

يدعم تصميم كاميرة Arlo Ultra أيضاً إضاءة للتصوير الليلي، إلى جانب اثنان من الميكروفونات مميزة بتقنية عزل الضوضاء، ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة في بداية العام المقبل بسعر 399 دولار، مع إشتراك مجاني لمدة عام في Arlo Smart Premier، على أن تتكلف الخدمة 120 دولار سنوياً بعد إنتهاء العام المجاني.

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