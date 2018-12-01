نظام iOS 12 يواصل نموه الثابت، وهو مثبت الآن على 75 في المئة من كافة أجهزة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - إستمر معدل تبني نظام iOS 12 في النمو بوتيرة ثابتة، وتجاوز يوم أمس عتبة 75 في المئة. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغ نظام iOS 11 النسبة نفسها في اليوم 17 من شهر ديسمبر من العام الماضي، أي بمعدل أبطأ بنحو ثلاثة أسابيع.

وكشفت الإحصائيات أيضًا أن واحدًا من كل 20 جهاز من أجهزة iOS لا يزال يعمل بأحد الإصدارات السابقة من نظام iOS 11، ومن المستبعد جدًا أن يتم ترقية معظم تلك الأجهزة إلى iOS 12 نظرًا إلى أنها عبارة عن طرازات قديمة لم تعد شركة آبل تدعمها.

في النصف الأول من شهر أكتوبر، تفاخرت شركة آبل بأن نصف الأجهزة المحمولة الخاصة بها قد إنتقلت لإستخدام نظام iOS 12 بعد مرور 30 يومًا فقط على إطلاقه بشكل رسمي. ويرجع السبب في ذلك إلى التحسينات التي يجلبها هذا الإصدار الجديد من نظام iOS إلى الأداء على الأجهزة القديمة، فضلا عن خلوه من الأخطاء الحرجة.

شركة آبل عملت أيضًا على إصلاح الأخطاء المكتشفة بسرعة. لم تصل الميزتين AirPlay 2 و Messages In iCloud حتى تم الإعلان عن نظام iOS 12 في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018. وعلى النقيض، كانت ميزة محادثات FaceTime الجماعية مفقودة في نظام iOS 12، ولكنها وصلت في وقت لاحق مع تحديث iOS 12.1.

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