إتهام 11 موظفًا ببيع أسرار سامسونج في تصنيع شاشات OLED لشركة صينية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يخفى على أحد أن شركة سامسونج تصنع أفضل شاشات OLED المصممة للهواتف الذكي حاليًا، فشاشات OLED التي تصنعها الشركة هي نفسها المستخدمة في iPhone XS و iPhone XS Max و Galaxy S9 و Galaxy Note 9. ونتيجة لذلك، تمتلك الشركة حوالي 95 في المئة من حصة السوق في سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم. لذلك، الأخبار حول إعتقال 11 موظفًا يعملون لدى بائع متعاقد مع شركة سامسونج بسبب الإفصاح عن أسرار التكنولوجيا لشركة صينية لن تمر مرور الكرام.

وتنظر كوريا الجنوبية الآن إلى حالة باع فيها 11 موظفًا أسرار سامسونج فيما يخص تصنيع شاشات OLED لشركة صينية مقابل 14 مليون دولار أمريكي. وتم الآن القبض على ثلاثة منهم وينتظرون المحاكمة علمًا أن القائمة تشمل الرئيس التنفيذي للشركة أيضًا. لقد قاموا بإنشاء شركة وهمية أرسلوا إليها جميع الأفكار.

كانت مهمة البائع هي إنتاج أجهزة مؤتمتة لشاشات OLED من شركة سامسونج، لذلك لديها الكثير من المعلومات المتعلقة بعملية التصنيع. أرسلوا الرسومات والمخططات الخاصة بالشاشات، ويبدو أن كل تلك المعلومات لها علاقة بتقنية 3D Lamination التي تستخدم في شاشات OLED المنحنية.

إنه إنتهاك واضح لإتفاقية عدم الإفشاء، وتقول شركة سامسونج أنها لن تسمح لهذا بأن يمر مرور الكرام. إستغرق الأمر حوالي ست سنوات وإنفاق ملايين الدولارات من أجل التطوير، والشركة حريصة على حماية أسرارها.

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