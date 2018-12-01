شركة ZTE تريد إحداث ثقب في شاشات هواتفها الذكية من أجل سماعة الأذن الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - في محاولة من الشركات المصنعة للتخلي عن الشاشات المزودة بالقطع في هواتفها الذكية، قررت هذه الشركات الآن إستخدام نوع جديد من الشاشات تضم ثقوبًا من أجل الكاميرات الأمامية. على سبيل المثال، تستعد كل من سامسونج و Lenovo و Huawei لإطلاق هواتفها الذكية الأولى المزودة بهذا النوع الجديد من الشاشات في وقت لاحق من هذا الشهر. والآن علمنا أن شركة ZTE تتطلع لإستخدام الثقوب في الشاشة لمعالجة مشكلة أخرى، وهي سماعة الأذن، على الرغم من أن شركة Huawei قد تكون فكرت في ذلك أولاً.

على أي حال، أحدث براءة إختراع من شركة ZTE تشير إلى أن الشركة تحاول تقليص الإطار العلوي للشاشة من خلال إحداث ثقب في الشاشة من أجل سماعة الأذن. لا تعرض البراءة الكاميرا الأمامية، وهذا ما يعني أن هذا الهاتف المجسد في براءة الإختراع قد لا يضم واحدة مثل الهاتف Nubia X، أو تم إخفائها وراء الشاشة.

على عكس الهواتف الذكية المزودة بالثقب من أجل الكاميرا، فلا تزال هذه الفكرة في مرحلة براءة الإختراع، لذا سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تتحقق.

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