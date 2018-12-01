الأرصاد تحذر من طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، سيكون لطيفا على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وشهدت القاهرة والمحافظات، الجمعة والسبت، موجة من الطقس السيء والأمطار، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13

مطروح العظمى 21 والصغرى 13

سوهاج العظمى 22 والصغرى 09

قنا العظمى 23 والصغرى 10

أسوان العظمى 24 والصغرى 12