طرحت إنستاجرام ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إضافة أشخاص إلى قائمة “الأصدقاء المقربين”، ومن ثم مشاركة قصص إنستاجرام Instagram Stories مع هذه المجموعة فقط، وذلك بعد النجاح الذي حققته ميزة القصص في إنستاجرام، حيث كان لدى ميزة القصص أكثر من 400 مليون مستخدم نشط يوميًا اعتبارًا من شهر يونيو/حزيران، وقد قال المدراء التنفيذيون في فيسبوك، بما في ذلك المدير التنفيذي مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، إنهم يعتقدون أن الشكل المؤقت سوف يتفوق على خلاصة تغذية الأخبار باعتباره الشكل المفضل للمشاركة.

وقد أصبحت ميزة القصص مكانًا مفضلًا لتعبير المستخدمين عن أنفسهم ومشاركة لحظات حياتهم اليومية، ولكن مع زيادة حجم مجتمع المنصة يومًا بعد يوم، فقد يشعر المستخدم أحيانًا بأن ما ينشره قد لا يناسب جميع الأشخاص، بينما يختلف الأمر كثيرًا في حال توافر حرية مطلقة في مشاركة اللحظات اليومية التي يغلب عليها طابع الخصوصية مع مجموعة أصغر يختار أفرادها المستخدم نفسه.

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ويمكن للمستخدمين إضافة أشخاص إلى قائمة الأصدقاء المقربين عن طريق الانتقال إلى الملف الشخصي والضغط على الأصدقاء المقربين في القائمة الجانبية، مع العلم أنه لن يتمكن أحد غير المستخدم من رؤية قائمته الخاصة للأصدقاء المقربين، ولن يكون بوسع أي شخص إرسال طلب لإضافته إلى تلك القائمة، لذا يمكن للمستخدم تعديلها متى ما شاء، ويظهر عند القيام بمشاركة منشوراتك في ميزة القصص خيار مشاركتها مع الأفراد الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين فقط.

وفي حال قام أحد الأشخاص بإضافتك إلى قائمة أصدقائه المقربين، فسوف ترى شارة باللون الأخضر أثناء مشاهدة القصص الخاصة بهم، كما ترى حلقة خضراء حول صورة ملفه الشخصي في علبة القصص، ويبدأ طرح ميزة قوائم الأصدقاء المقربين على مستوى العالم اليوم في آخر إصدار من تطبيق إنستاجرام لنظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.إنستاجرام تطرح ميزة مشاركة القصص مع الأصدقاء المقربين