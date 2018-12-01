خدمة آبل الموسيقية قادمة إلى أجهزة أمازون Echo

قامت شركة آبل، في خطوة نادرة، بعقد شراكة مع شركة أمازون، للسماح للمستخدمين بالتحكم بخدمتها الموسيقية “آبل ميوزك” Apple Music من خلال المساعد الصوتي الرقمي أليكسا Alexa، وذلك وفقًا لتصريحات شركة أمازون، والتي قالت إن آبل ميوزك قادمة إلى أجهزة Echo التي تعمل بواسطة المساعد الصوتي أليكسا، في خطوة نادرة لتوسيع النظام الإيكولوجي لخدمة بث الموسيقى من آبل، حيث تميل آبل في كثير من الأحيان إلى عدم تقديم خدماتها خارج أجهزتها الخاصة، مفضلة أن يقوم العملاء بشراء منتجاتها للوصول إلى أشياء مثل iOS و macOS وغيرها من البرامج.

وتعد هذه خطوة غير معتادة من آبل للسماح لمساعد صوتي مثل أليكسا بالتحكم في إحدى خدماتها مثل Apple Music، حيث حافظت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مسافة فاصلة بينها وبين خدمات بث الموسيقى المنافسة مثل سبوتيفاي Spotify وخدمة أمازون لبث الموسيقى، وكان بإمكان المستخدمين تشغيل موسيقى سبوتيفاي من هواتف آيفون عبر مكبر الصوت الذكي HomePod باستخدام AirPlay، لكن كان من غير الممكن استخدام الأوامر الصوتية لمساعدها الرقمي سيري Siri للتحكم في سبوتيفاي.

وتنافس أجهزة أمازون Echo جهاز HomePod الخاص بشركة آبل بشكل مباشر، وفي الوقت الذي تأتي فيه Apple Music إلى Amazon Echo، فإن العكس غير صحيح، بحيث لا تتوفر خدمة Amazon Music على مكبر صوت HomePod، فيما تشغل مكبرات صوت جوجل الذكية Google Home خدمة آبل ميوزك عبر اتصال بلوتوث فقط مثل أي مكبر صوت لاسكلي عادي، ولا يستطيع المساعد الصوتي الذكي الخاص بشركة جوجل تشغيل الخدمة عبر الأوامر الصوتية.

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وقالت أمازون إن الخدمة سوف تكون متاحة لمشتركي آبل ميوزيك الحاليين أو المحتملين عبر أجهزة Echo ابتداءً من الأسبوع الذي يبدأ في 17 ديسمبر/كانون الأول، بحيث يمكن للمساعد الصوتي أليكسا تشغيل أي أغنية من الأغاني البالغ عددها 50 مليون أغنية الموجودة ضمن Apple Music، تأتي الأخبار بعد أقل من عام من إتاحة تطبيق Amazon Prime Video على منصة Apple TV.

ويقول ديف ليمب Dave Limp، نائب رئيس شركة أمازون دوت كوم للأجهزة والخدمات: “نظرًا لحجم ونطاق آبل ميوزك، فقد كانت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية منذ أن أصبح لدينا Echo و أليكسا”، فيما قال إدي كوي Eddy Cue، نائب رئيس شركة آبل لبرامج وخدمات الإنترنت، إن المهندسين ظلوا يعملون على هذا الأمر لمدة ستة أشهر.

وتساعد هذه الشراكة آبل في معركتها الشرسة ضد سبوتيفاي، حيث كشفت الشركة السويدية مؤخراً أنها وصلت إلى 87 مليون مشترك مدفوع الأجر، بينما قالت آبل في نهاية شهر يوليو/تموز إن لديها أكثر من 50 مليون مشترك، بما في ذلك العملاء الذين يدفعون أجور وأولئك الذين حصلوا على تجربة مجانية لمدة ثلاثة أشهر، في حين قالت أمازون في شهر أغسطس/أب إن خدمتها Amazon Music لديها عشرات الملايين من العملاء المدفوعين.

وأضافت أن عدد الساعات التي يتم بثها عالميًا عبر Amazon Music على الأجهزة المتضمنة أليكسا أكثر من الضعف مما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وليس هناك سعر خاص لتجربة Apple Music على أجهزة Echo، حيث يمكن الحصول على ثلاثة أشهر مجانًا، ودفع 9.99 دولار شهريًا بعد ذلك للاشتراك الفردي أو 4.99 دولار للطلاب أو 14.99 دولار لخطة العائلة التي تغطي ما يصل الى ستة اشخاص.