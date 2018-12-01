تقرير: جوجل تعتزم إغلاق خدمة Hangouts خلال 2020

تعتزم شركة جوجل إغلاق خدمة التراسل الفوري “هانج آوتس” Hangouts للمستهلكين خلال العام المقبل، وهو قرار غير مفاجئ بالنظر إلى أن الشركة لم تعد تطلق تحديثات مهمة للتطبيق منذ أكثر من سنة.

وأفاد موقع 9to5Google، المتخصص بأخبار شركة جوجل، نقلًا عن مصدر مطلع بأن الشركة سوف توقف تطبيق Hangouts في وقت من عام 2020، مشيرًا إلى أن جوجل بدأت خلال الربيع الماضي توجهًا جديدًا لتعزيز قدرات Hangouts لقطاع الأعمال من خلال إطلاق خدمتي Hangouts Chat و Hangouts Meet.

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كما يُشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد الخطوات التي قامت بها جوجل في الآونة الأخيرة من خلال إضافة قدرات جديدة لتطبيق التراسل “أندرويد مسجز” Android Messages، والتي يُعتقد أنها جاءت لجعله بديلًا عن Hangouts.

وفي حال صح التقرير، فإن Hangouts كعلامة تجارية سوف يستمر مع خدمة Hangouts Chat التي تعد منصة للتواصل للشركات على غرار تطبيق “سلاك” Slack، وخدمة Hangouts Meet التي توفر إمكانية إجراء الاجتماعات المرئية.