يوتيوب تتيح ميزة القصص للمزيد من أصحاب القنوات

بدأت شركة يوتيوب اليوم توسعة ميزة القصص التي أخذت فكرتها، كما فعلت فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، من تطبيق التراسل الشهير سناب شات، إذ أصبحت الآن متاحة لجميع مالكي القنوات التي يزيد عدد مشتركيها عن 10,000 مشترك.

ومع أن الميزة التي تُعرف باسم “قصص” لدى كل من سناب شات وإنستاجرام ويوتيوب، وباسم “الحالة” لدى واتساب، تشترك في أنها تسمح بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة يمكن رؤيتها لمدة زمنية محددة لا تزيد عن 24 ساعة، إلا أن “قصص يوتيوب” تختلف في أنها تبقى متاحةً لمدة 7 أيام على تطبيق الجوال الخاص بالخدمة، وهي لا تظهر للمشتركين فقط، بل لغير المشتركين أيضًا، وذلك استنادًا إلى الموقع الجغرافي.

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ويمكن لصانعي المحتوى استخدام هذه الميزة للتفاعل أكثر مع المشتركين الذين يمكنهم التعليق على القصص أو طرح أسئلة على أصحاب القنوات الذي يمكنهم الرد على كل سؤال.

ويُعتقد أن الهدف من “قصص يوتيوب”، التي أُعلن عنها أول مرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، زيادة التفاعل بين صانعي المحتوى المشتركين، فضلًا عن تشجيع المستخدمين إلى الاشتراك بقنوات جديدة من خلال عرض قصص أصحاب قنوات ليسوا مشتركين بها الآن.