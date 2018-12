فنادق ماريوت تعاني من خرق بيانات أثر على نصف مليار زائر

قالت شركة ماريوت انترناشيونال Marriott International للخدمات الفندقية ان المتسللين تمكنوا من الوصول الى 500 مليون سجل في نظام حجز غرف فنادق ستاروود Starwood في هجوم بدأ قبل اربع سنوات وكشف بيانات مثل أرقام جوازات السفر وبطاقات الدفع، فيما يبدو واحدًا من أخطر انتهاكات البيانات من نوعها، حيث يعتبر الهجوم على أكبر شركة فنادق في العالم مزعجًا ليس فقط بسبب حجمه، ولكن أيضًا بسبب نوعية التفاصيل التي سرقها المتسللين، فقد تضمنت البيانات المسروقة معلومات مثل أرقام جوازات السفر ورسائل البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنس والعناوين البريدية بالنسبة لحوالي 327 مليون من أصل 500 مليون متأثر.

وأوضحت شركة الفنادق الأمريكية العملاقة التي تدير حوالي 6500 فندقًا في 127 دولة أنها لا تستطيع استبعاد أن معلومات بطاقة الائتمان قد انكشفت، حيث تأثرت شبكة الحجوزات في جميع فنادق ستاروود Starwood المملوكة لها، والتي تشمل بارك لين شيراتون غراند Park Lane Sheraton Grand، ويستبري ماي فير Westbury Mayfair، وميريديان بيكاديللي Le Meridien Piccadilly.

ويعد هذا الاختراق واحدًا من أكبر الاختراقات في التاريخ، مما دفع المنظمين في بريطانيا وما لا يقل عن خمس ولايات أمريكية، كونيتيكت وإلينوي وماساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا، إلى إجراء تحقيقات.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إنه يبحث في الهجوم على فنادق ستاروود، ونصح العملاء المتأثرين بالتحقق من تزوير الهوية وإبلاغ مكتب شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب، وذلك بعد أن قالت الشركة إن القراصنة وصلوا إلى بيانات بطاقات الدفع لعدد غير معلوم من العملاء.

وقالت ماريوت إنه من السابق لأوانه تقدير الأثر المالي للاختراق، على الرغم من أنه لن يؤثر على صحتها المالية على المدى الطويل، وأضافت سلسلة الفنادق أنها تعمل مع شركات التأمين التابعة لها لتقييم التغطية.

وأبلغت الشركة مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ICO عن الخرق، والذي قال متحدث باسمه: “لقد تلقينا تقريرًا حول خرق البيانات من فنادق ماريوت Marriott المسؤولة عن فنادق ستاروود Starwood. ننصح الأشخاص الذين ربما تأثروا بأن يكونوا يقظين وأن يتبعوا النصائح المنشورة على موقع الويب الخاص بمكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة والمركز الوطني للأمن الإلكتروني حول كيفية حماية أنفسهم وبياناتهم عبر الإنترنت”.

فيما

We’ve opened an investigation into the Marriott data breach. New Yorkers deserve to know that their personal information will be protected.