الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition سيضم 10GB من الذاكرة العشوائية، و256GB من الذاكرة الداخلية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة OnePlus في الأونة الأخيرة أنها ستقوم بالكشف عن نسخة خاصة من الهاتف OnePlus 6T بالتعاون مع شركة McLaren في اليوم 11 من شهر ديسمبر الجاري. تم الكشف عن هذه الشراكة قبل يومين، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول هذه النسخة الخاصة من الهاتف OnePlus 6T.

الآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأنه ينبغي لنا أن نتوقع وصول الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition مع 10GB من الذاكرة العشوائية، ومع 256GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فمن شأن هذه النسخة الخاصة من الهاتف OnePlus 6T أن تأتي كذلك مع شعار McLaren في واجهتها الخلفية، لتجعل نفسها مميزة عن بقية النسخ الأخرى من الهاتف OnePlus 6T.

ستقوم شركة OnePlus بالكشف عن الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition في اليوم 11 ديسمبر بالعاصمة البريطانية لندن، وستقوم في اليوم التالي بالكشف عن هذا الهاتف في الهند. نحن نتوقع أن يكون الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition متوفرًا لفترة محدودة، لذلك إذا كنت مهتما بالميزات الفريدة التي تأتي مع هذا الهاتف، بما في ذلك 10GB من الذاكرة العشوائية، فتأكد من أنك مستعد لشراء واحد بمجرد إطلاقه.

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