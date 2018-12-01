الهاتف HTC U11 Life يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - HTC U11 Life هو الهاتف الأول من شركة HTC الذي يحصل على تحديث Android 9 Pie. ويجري حاليًا إصدار هذا التحديث للهاتف HTC U11 Life في رومانيا، ولكننا نتوقع وصوله للمزيد من البلدان في أوروبا، وبقية أنحاء العالم في المستقبل القريب. ويأتي هذا التحديث بعد مرور أربعة أشهر على إطلاق شركة جوجل لنظام Android 9 Pie.

نظرًا إلى أن HTC U11 Life يعد جزءًا من مبادرة Android One، فواحدة من مزاياه هو الحصول على التحديثات بسرعة، ولكن يمكننا القول بأن الهاتف HTC U11 Life تأخر في الحصول على تحديث Android 9 Pie، وخصوصا إذا علمنا أن شركة HMD Global Oy قامت بإصدار تحديث Android 9 Pie لعدد من هواتفها الذكية التي تعد جزءًا من مبادرة Android One منذ فترة.

ونظرًا إلى أن الهاتف HTC U11 Life بدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie الآن في أوروبا، فنحن نأمل أن تقوم شركة HTC بإصدار نفس التحديث للهاتف +HTC U12 في المستقبل القريب علمًا أن الشركة التايوانية وعدتنا كذلك بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتفين HTC U11 و +HTC U11 في المستقبل.