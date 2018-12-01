Galaxy A8S قد يكون أيضًا أول هاتف ذكي من سامسونج يفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج لإطلاق الهاتف Galaxy A8S مع الشاشة الفريدة Infinity-O. ووفقا لمعلومات جديدة من المسربة الصينية الشهيرة @MMDDJ_، فيبدو أن Galaxy A8S سيكون أيضًا أول هاتف ذكي من شركة سامسونج يفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm، مما يمهد الطريق للأجيال المقبلة من سلسلات الهواتف الذكية Galaxy S Series و Galaxy Note Series.

من الواضح أن الشركة الكورية الجنوبية تختبر المياه بإستخدام الهاتف Galaxy A8S. ونظرًا إلى أن الهواتف الذكية Galaxy A9S و Galaxy A6S كانت حصرية للسوق الصيني، فنحن نعتقد بأن نفس الأمر سينطبق على الهاتف Galaxy A8S. وفي حالة إذا حظي الهاتف Galaxy A8S بإستقبال جيد هناك، فمن المرجح أن تنسخ شركة سامسونج تصميم هذا الهاتف في Galaxy S10، والذي من المفترض أن يصل في الربع الأول من العام المقبل.

ما زلنا ننتظر لسماع المزيد حول المواصفات التقنية للهاتف Galaxy A8S، ولكننا نعلم بأن شاشة Infinity-O المستخدمة في هذا الهاتف قد تكون من نوع LCD وقد يتم تصنيعها من قبل شركة BOE الصينية المتخصصة في تطوير وصناعة الشاشات علمًا أنه تردد في الفترة الماضية بأن هذه الأخيرة تعمل كذلك مع شركة Huawei على هاتفها الذكي القابل للطي.