شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الغرامة 1000 دولار أو السجن عقوبة إرسال الصور الإباحية للغرباء فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطلع المشرعون فى مدينة نيويورك إلى تجريم إرسال الصور الإباحية إلى الغرباء عبر ميزة AirDrop، وفرض غرامة 1000 دولار أو السجن.

وقال عضو مجلس الجمهوريين جوزيف بوريلى، المشارك فى رعاية مشروع القانون الجديد: "جعلت التكنولوجيا من الأسهل بشكل كبير أن تكون شخص مخيف".

وتم تقديم مشروع القانون يوم الأربعاء، من قبل أعضاء المجلس الديمقراطى دونوفان ريتشاردز، وجوستين برانان، وألان ميسيل، ومن شأن التشريع أن يجعل من غير القانونى أن يرسل الشخص فيديو أو صورة جنسية صريحة إلى شخص آخر بقصد المضايقة أو الإزعاج أو التهديد".

وقد يساعد هذا القانون إذا تم تمريره، فى ردع مثل هذه الممارسة الجسيمة، لكن بما أنه من المستحيل تقريباً معرفة من يرسل الصور فى الوقت الحالى، فإن القانون قد لا يكون له تأثير كبير.

إذا كنت تريد تجنب هذه الأنواع من الصور تمامًا، فيمكنك إيقاف تشغيل AirDrop أو تعيينها لقبول البيانات من جهات الاتصال فقط.