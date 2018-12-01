تكنولوجيا: تحديث تطبيق موسيقى اليوتيوب يجلب إختيارات في إعدادات ضبط EQ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي تحديث YouTube Music بمزيد من الإختيارات في ضبط إعدادات الموسيقى التي يتم بثها عبر التطبيق، وذلك من خلال إعدادات EQ جديدة.

تقدم جوجل تحديث 2.59 من تطبيق موسيقى اليوتيوب بإختيارات أكثر في إعدادات ضبط الموسيقى في التطبيق، بعد أن رصدت المميزات الجديدة عبر 9to5Google في الأسابيع الماضية.

ومن المقرر أن يضم تحديث YouTube Music قائمة جديدة في إعدادات التطبيق، والتي تأتي إلى أسفل إختيارات جودة بث الموسيقى، حيث تقدم من جوجل بنفس التصميم المميز لتطبيق موسيقى جوجل بلاي.

أيضاً سيتيح التحديث الجديد للمستخدمين 12 إختيار من الإعدادات المسبقة لضبط نغمات الموسيقى، كما يأتي التصميم الجديد بخمسة شرائط منزلقة يمكن من خلالها ضبط مستوى صدى الصوت، أو ضبط صوت من إتجاهات متعددة.

يذكر أن هذا التحديث YouTube Music لم يتنشر بعد لكل مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد وiOS، حيث تشير التوقعات إلى أنه يتوفر لبعض المستخدمين فقط في الوقت الحالي.

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