شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 169 مليون دولار حصيلة مبيعات Appstore حول العالم فى البلاك فرايداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صدر اليوم عن شركة Sensor Tower أن متاجر تطبيقات الهواتف الذكية فى الولايات المتحدة حققت مبيعات قياسية، فعلى سبيل المثال، خلال يوم الجمعة السوداء، أنفق المستهلكون الأمريكيون 52 مليون دولار فى متجر Apple App بزيادة 31.6% عن العام الماضى.

وتم إنفاق 117.3 مليون دولار إضافى على تطبيقات App Store من قبل مستخدمى iOS خارج الولايات المتحدة، وبلغ إجمالى المبلغ الذى تم إنفاقه عالميًا فى متجر التطبيقات يوم الجمعة السوداء 169.3 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.4% عن رقم العام الماضى.

وفى متجر التطبيقات تم إنفاق 68% من الأرباح أو ما يعدل 35.4 مليون دولار على تطبيقات الألعاب، بزيادة 63% عن يوم الجمعة السابقة، وتقول Sensor Sensor أن القفزة فى المبيعات كانت مدعومة بالخصومات على المشتريات داخل التطبيق.

وإلى جانب الألعاب، حقق قطاع الأغذية والمشروبات فى App Store أداءً جيداً فى يوم الجمعة السوداء، حيث حقق أرباحًا بنسبة 34%، وجاء تطبيقNYT Cooking فى الصدارة، وشهدت التطبيقات الرياضية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 49% عن يوم الجمعة السابق مع ESPN: Live Sports و Scores فى المقدمة.

أما متجر Google Play، فيقدر إنفاق مستخدمى أندرويد فى الولايات المتحدة نحو 23.9 مليون دولار على التطبيقات خلال يوم الجمعة السوداء، وهذا يعنى أنه تم إنفاق مبلغ قياسى قدره 75.9 مليون دولار على تطبيقات الهواتف فى الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضى.