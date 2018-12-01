تكنولوجيا: جوجل تستعد لإغلاق Hangouts في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً عبر 9to5Google، عن خطط جوجل لإغلاق تطبيق المراسلة والمحادثات Hangouts خلال عام 2020.

أطلقت عملاق البحث Hangouts خلال عام 2013 ليكون بديل لتطبيق Google Talk، إلا أن جوجل تخطط لإغلاق Hangouts أيضاً خلال 2020 للمستخدمين، على أن تستمر مميزات التطبيق مثل محادثات Hangouts وHangouts Meet جزء من G Suite.

وقد قدمت شركة جوجل العديد من التحديثات لتطبيق Hangouts، إلا أن هذه التحديثات لم تقدم تغييرات فعالة لجذب المستخدمين، نظراً لتركيز جوجل على التطبيقات الجديدة من Google Allo، وDuo.

يذكر أن جوجل لها عدة محاولات لمنافسة iMessage من ابل، إلا أن تطوير Hangouts لم يكن من بين خطط جوجل لتقدم التطوير الأنسب له، لكن كبديل قدمت جوجل تطبيق Android Messages والذي لم يقدم الكثير أيضاً، ومن ثم انتقلت جوجل إلى تطبيقات تقوم على تقنية الذكاء الإصطناعي مثل Google Allo، وDuo، كما تم التركيز في Hangouts على مميزات المحادثات الجماعية، أو محادثات مجموعة العمل فقط.

وقد نقلت جوجل بالفعل المميزات التي قدمت في تطبيق Hangouts إلى كلاً من Allo ، وDuo، كما أن التغييرات التي طرأت على Hangouts Meet أدت في النهاية إلى تحول الكثير من المستخدمين إلى تطبيقات أخرى.

بالتأكيد تطبيق Hangouts لن يكون أول خدمات جوجل التي يتم إيقافها بشكل تدريجي لإستبدالها بخدمات أخرى من جوجل، حيث تستعد جوجل أيضاً لإغلاق تطبيق جوجل بلس في شهر أغسطس من عام 2019.

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