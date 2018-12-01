تكنولوجيا: انستجرام تطرح ميزة مشاركة الستوريز مع الأصدقاء المقربين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح انستجرام اليوم ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إضافة أشخاص إلى قائمة “الأصدقاء المقربين”، ومن ثمَّ مشاركة الستوريز مع هذه المجموعة فقط.

أصبحت ميزة الستوريز في انستجرام مكانك المفضل للتعبير عن نفسك ومشاركة لحظات حياتك اليومية، لكن مجتمعنا يكبر كل يوم – وفي بعض الأحيان قد ترى أن منشوراتك لا تناسب جميع الأشخاص. أما عند إنشاء قائمة أصدقائك المقربين، سيختلف الأمر كثيرًا إذ تتوفر لديك الآن الحرية المطلقة في مشاركة لحظاتك التي يغلب عليها طابع الخصوصية مع مجموعة أصغر تختار أفرادها بنفسك.

لإضافة أشخاص إلى قائمتك، انتقل إلى ملفك الشخصي واضغط على “الأصدقاء المقربين” في القائمة الجانبية. واعلم أنه لن يتمكن أحد غيرك من رؤية قائمة أصدقائك المقربين، ولن يكون بوسع أي شخص إرسال طلب لإضافته إلى تلك القائمة؛ لذا يمكنك تعديلها متى ما شئت. وعندما تقوم بمشاركة منشوراتك في الستوريز، سيظهر لك خيار مشاركتها مع الأفراد الموجودين في قائمة أصدقائك المقربين فقط. وإذا أضافك أحد الأشخاص إلى قائمة أصدقائه المقربين، فسترى شارةً باللون الأخضر أثناء مشاهدة الستوريز الخاصة بهم. كما سترى حلقة خضراء حول صورة ملفه الشخصي في علبة الستوريز.

سيبدأ طرح ميزة قوائم الأصدقاء المقربين على مستوى العالم اليوم في آخر إصدار من انستجرام لنظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.