Xiaomi تتعاون مع شركة IKEA من أجل إطلاق المزيد من الأجهزة المنزلية الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج آسيا، فهم يعتقدون على الأرجح بأن شركة Xiaomi تبيع فقط الهواتف الذكية، ولكن هذه الشركة تبيع أكثر من مجرد ذلك. في الواقع، تمتلك شركة Xiaomi عددًا من الأجهزة الذكية الأخرى، مثل المصابيح الذكية والدراجات الكهربائية، وأجهزة تصفية الهواء، وأجهزة تصفية المياه، والتلفزيونات الذكية، فضلا عن العديد من المنتجات الأخرى. ويبدو الآن أن شركة Xiaomi تأمل في توسيع محفظتها من خلال الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة IKEA.

تعمل شركة IKEA هي الأخرى أيضًا على إنشاء الأجهزة المنزلية الذكية، مثل المصابيح الذكية التي تأتي مع الشحن اللاسلكي، والستائر الذكية للنوافذ، والمقابس الذكية، على سبيل المثال لا الحصر، لذا فإن هذه الشراكة مع شركة Xiaomi ستكون هي الشراكة الأولى لشركة IKEA مع شركة تقنية صينية.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة Xiaomi بالقول : ” إبتداء من شهر ديسمبر في الصين، سيتم ربط كافة منتجات الإضاءة الذكية من شركة IKEA مع منصة Xiaomi IoT، ويمكن التحكم فيها عبر منتجات Xiaomi، بما في ذلك المساعد الرقمي Xiao AI وتطبيق Xiaomi Mi Home. ويمكن أيضًا ربط الأضواء مع أجهزة Xiaomi الذكية الأخرى مثل المستشعرات والأجهزة الكهربائية لإدارة المشهد الذكي. سيتم ربط منتجات الإضاءة الذكية إلى Xiaomi Mi Control Hub من خلال البروتوكول ZigBee “.

وبالنظر إلى مقدار الإحترام الذي تحظى به شركة Xiaomi في الصين، فليس هناك شك في أن هذه الشراكة ستفتح الكثير من الأبواب وتشجيع التبني. ونظرًا لأن الأجهزة الذكية لدى شركة IKEA تعمل حاليًا بشكل رائع مع منصة HomeKit من شركة آبل، إلا أن هذا يمكن أن يكون بديلاً لأولئك الذين ليسوا جزءًا من منظومة آبل.