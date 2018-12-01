سيارات Tesla كهربائية قطعت أكثر من مليار ميل بإستخدام نظام القيادة شبه الذاتية Autopilot

فاطمة أيت طالب - دبي - حقق نظام القيادة شبه الذاتية Tesla Autopilot التابع لشركة Tesla إنجازًا كبيرًا مؤخرًا. وأكدت شركة Tesla أن ملاك سياراتها الكهربائية قاموا بقيادة سياراتهم بإستخدام نظام القيادة شبه المستقلة لنحو مليار ميل. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يمثل 10 في المئة من مجموع المسافة المقطوعة من قبل السيارات الكهربائية التابعة لشركة Tesla حتى الآن في جميع أنحاء العالم.

تقول شركة Tesla بأن هذا الإنجاز

As of today Tesla owners have driven 1 billion (!) miles with Autopilot engaged pic.twitter.com/16jMYrAZ7u — Tesla (@Tesla) November 28, 2018

إلى أن نظام القيادة شبه الذاتية Tesla Autopilot ساعد السائقين على تجاوز مليار ميل. وقالت الشركة أيضًا أن هذا الرقم يمثل 10 في المئة من إجمالي المسافة المقطوعة من قبل سيارات Tesla حول العالم، ويشمل هذا الرقم السيارات التي تم بيعها حتى الآن قبل إطلاق نظام Tesla Autopilot، والسيارات التي قرر ملاكها عدم دفع مبالغ إضافية للحصول على نظام القيادة شبه الذاتية.

هذا إنجاز رائع، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار حقيقة أنه لا يمكن إستخدام Tesla Autopilot على جميع الطرق. يوضع هذا الرقم أن هناك إعتمادًا كبيرًا على هذه الميزة بين ملاك سيارات Tesla. تم إصدار تحديث رئيسي واحد فقط قبل بضعة أسابيع والذي أضاف ميزة ” Navigate on Autopilot “. ويقال بأنها خطوة واحدة فقط من الخطوات التي تعتزم شركة Tesla القيام بها لجعل سياراتها الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل.

قامت شركة Tesla بإطلاق ميزة القيادة شبه الذاتية Tesla Autopilot في العام 2015، وهي لا تزال تواصل تحسين هذه الميزة. ويمكن فقط لهذه الميزة أن تكون شبه مستقلة في الوقت الراهن، ولكن تهدف شركة Tesla إلى تفعيل خيار القيادة الذاتية بالكامل في المستقبل.