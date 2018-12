سيارات Tesla كهربائية قطعت أكثر من مليار ميل بإستخدام نظام القيادة شبه الذاتية Autopilot

فاطمة أيت طالب - دبي - حقق نظام القيادة شبه الذاتية Tesla Autopilot التابع لشركة Tesla إنجازًا كبيرًا مؤخرًا. وأكدت شركة Tesla أن ملاك سياراتها الكهربائية قاموا بقيادة سياراتهم بإستخدام نظام القيادة شبه المستقلة لنحو مليار ميل. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يمثل 10 في المئة من مجموع المسافة المقطوعة من قبل السيارات الكهربائية التابعة لشركة Tesla حتى الآن في جميع أنحاء العالم.

تقول شركة Tesla بأن هذا الإنجاز

As of today Tesla owners have driven 1 billion (!) miles with Autopilot engaged pic.twitter.com/16jMYrAZ7u