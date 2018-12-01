نوكيا تطرح هاتفا استثنائيا ببطارية طويلة العمر في العراق

الخليج 365/ بغدادأعلنت شركة "اتش ام دي"، السبت، عن طرح هاتف "نوكيا 3.1 بلس" في العراق، لافتة الى أنه هاتف ذكي استثنائي يوفر تجارب محتوى ذات دقة عالية بفضل شاشته عالية الدقة بحجم 6 بوصة، فضلاً عن عمر بطارية طويل يستمر ليومين متواصلين من العمل.

وقال المدير العام للشركة في شرق المتوسط وإيران، باتريك حرب في بيان صحفي، "سيتيح هاتف نوكيا 3.1 بلس لمحبي العلامة في العراق الإستمتاع بتجارب مشاهدة غامرة تعززها ميزات التصوير المتفوقة والشاشة الكبيرة"، مؤكدا أنه "جهاز موثوق مع عمر بطارية طويل وأداء عالي بالإجمال، فضلاً عمّا يقدمه من تجارب أندرويد نقية وآمنة ومواكبة لآخر التحديثات، وكل هذه المزايا يعززها التصميم السلس والحرفية العالية التي تعرف بها هواتف نوكيا الرائعة".



أقصى قدر من الترفية

وبحسب الشركة، يوفر هاتف نوكيا "3.1 بلس" تجارب مشاهدة رائعة في فئته بفضل شاشته ذات الدقة العالية بمقياس 6 بوصة، ونسبة الأبعاد 18:9، وتشغيل مزيد من ملفات الأخبار والتطبيقات ومقاطع الفيديو المفضلة لديك، مما يجعله مثاليًا لتدفقات المحتوى ووسائل الإعلام الاجتماعية، مع بطاريته 3500 ميللي أمبير التي تدوم حتى يومين من شحنها، سينقلك هاتف نوكيا 3.1 بلس دون عناء من خلال عملياتك على Netflix دون الحاجة إلى زيادة الشحن.

لقطات استثنائية (بوكيه) بأسلوب احترافي

ويمكن للمستخدم التقاط الصور الخاصة بك بشكل واضح مدعومة بخاصة التركيز السريع والدقيق حتى في الإضاءة الخافتة وذلك بفضل الكاميرا الرئيسية ذات 13 ميغابكسل التي تمتلك ميزة الكشف التلقائي.

وتشمل الكاميرا الخلفية أيضًا على مستشعر بدقة 5 ميغابكسل لتوفير عمق استشعار خلفي لتمكن المستخدم من التقاط لقطات احترافية مع طمس خافت قابل للتحديد، كما يوفر خاصية ضبط الضبابية حتى بعد التقاط الصورة، كما يتوفر الهاتف أيضاَ على كاميرا أمامية ذات 8 ميغابيكسل لإلتقاط صور السيلفي بجودة عالية.

ومن خلال الكاميرات الخلفية المزدوجة التي تمكن المستخدم من التقاط أفضل الصور بالإضافة إلى التجارب السريعة المدعومة بالذكاء الإصطناعي التي تدعمها شرائح الثمانية الأساسية، يوفر هاتف "نوكيا 3.1 بلس" مزايا تصوير فريدة بسعر مناسب في متناول الجميع.

الأداء الأفضل

وبفضل توازن الأداء العالي الذي يوفره المعالج ثماني النواة وكفاءة الطاقة، يوفر هاتف نوكيا "3.1 بلس" الطاقة اللازمة عند الحاجة إليها، باستخدام عدد أقل من النوى أثناء المهام الأساسية لتحقيق الكفاءة المثلى، كما توفر الشرائح أيضًا دفعة قوية أثناء المهام المكثفة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو لضمان الأداء العالي المستدام وتجربة موثوقة باستمرار.

ويتميز الهاتف بتناسبه الدقيق مع غطاء الألمونيوم الخلفي المصنوع باستخدام CNC، ما يقدم تصميمًا سلسًا ونقيًا ناهيك عن هيكل معدني مصبوب بالقالب للحصول على صلابة رائعة. كما يمنح الهاتف لمستخدمه اللمسات النهائية فائقة اللمعة مع تفاصيل قطع الألماس وزجاج من نوعية 2.5D المنحني، مما يمنح ملاءمة تامة عند حمله في اليد.

تجارب نقية وآمنة ومحدثة

وينضم هاتف "نوكيا 3.1 بلس" إلى التشكيلة الشاملة للهواتف الذكية من نوكيا ضمن عائلة "أندرويد ون"، مما يوفر تجربة عالية الجودة معتمدة من غول، كمت توفر الهواتف الذكية من نوكيا سعة تخزين كبيرة وعمرًا أطول للبطارية خارج الصندوق، ولكنها تأتي أيضًا محملة مسبقًا بأحدث الابتكارات في مجال الذكاء الإصطناعي التي طورتها غوغل.

ويستقبل الهاتف تحديثات تشغيلية أمنية شهرية على مدار ثلاثة سنوات وسنتين من تحديثات نظام التشغيل، كما هو مضمون في برنامج "أندرويد ون"، يصنف هذا الهاتف بين أكثر الهواتف أمانًا، حيث يتم تحديثه بشكل دائم بأحدث خدمات غوغل، بما في ذلك مساعد وصور غوغل، مع سعة تخزين مجانية غير محدودة للصور عالية الجودة.

وتؤكد الشركةـ أن هاتف نوكيا "3.1 بلس"، يأتي باللون الأزرق أو الأبيض أو الأزرق الغامق، ويتوفر في العراق بسعر 169 دولار امريكي.

