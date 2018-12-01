شركة Dell تؤكد رسميًا أن شبكتها تعرض لعدد من محاولات الإختراق

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام بدأنا نشعر وكأن الشركات الكبيرة بحاجة لإنفاق الكثير من الموارد من أجل حماية بياناتها من الإختراق. التراخي في التعامل مع البنية الأمنية في أنظمة الشركات وتطور أدوات الإختراق ومهارات المخترقين في المقابل يعرض بيانات العديد من الشركات للخطر. في الواقع، لقد تعرضت شركة Dell نفسها في الأونة الأخيرة لمحاولة إختراق على شبكتها.

في منشور على مدونتها الرسمية، كشفت شركة Dell أنها كشفت في شهر نوفمبر الماضي عن محاولات لإختراق شبكتها للوصول إلى معلومات العملاء. لاحظ أننا قلنا ” محاولات ” لأنه وفقا لشركة Dell، فلم ينجح المخترقون في إختراق شبكة الشركة، أو على الأقل هم لا يعلمون بذلك.

ووفقا لشركة Dell، فقد صرحت بالقول : ” على الرغم من أنه من الممكن إزالة بعض هذه المعلومات من شبكة Dell، فإن تحقيقاتنا لم تعثر على أي دليل قاطع على أنه تم إستخراج أي منها. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع إجراءات أمنية إضافية من قبل الشركة للحد من تأثير أي عملية إختراق محتملة. ويشمل ذلك تجزئة كلمات مرور عملائنا وإعادة تعيين كلمة المرور الإلزامية “.

أوضحت شركة Dell أيضًا أن معلومات الدفع الخاصة بالعملاء، مثل تفاصيل بطاقة الإئتمان، لم يتم إستهدافها. كما ذكرت الشركة أنه عندما تم إكتشاف محاولات الإختراق، قامت بسرعة بتنفيذ إجراءات مضادة ويعملون مع شركة تحقيق مستقلة ومؤسسات إنفاذ القانون في هذا الشأن. إذا تلقيت إشعارًا يعلمك أنه تم إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون هذا هو السبب.