مايكروسوفت تحصل على عقد بقيمة 480 مليون دولار مع الجيش الأمريكي من أجل خوذة HoloLens

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة مايكروسوفت بتزويد الجيش الأمريكي بخوذات الواقع المعزز HoloLens التي ستستخدمها في مهام التدريب والقتال. وبحسب ما ورد، فقد بلغت قيمة العقد نحو 480 مليون دولار أمريكي، وستؤدي هذه الصفقة إلى تزويد شركة مايكروسوفت للجيش الأمريكي بما يصل إلى 100 آلف وحدة من خوذة الواقع المعزز HoloLens.

يكشف وصف حكومي للبرنامج أن الهدف من وراء هذه الصفقة هو زيادة القدرة القتالية للجنود الأمريكييين من خلال تعزيز قدرتهم على الكشف عن العدو وتحديده والقتال معه قبل أن يقوم العدو بذلك. وقال متحدث رسمي بإسم شركة مايكروسوفت لموقع Bloomberg في بيان رسمي أن ” تكنولوجيا الواقع المعزز ستزود الجنود بمعلومات أكثر وأفضل لإتخاذ القرارات “، مضيفًا أن هذا العقد الجديد يوسع علاقة الشركة الطويلة الأمد مع وزارة الدفاع الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يستخدم فيها أحد الجيوش خوذات HoloLens من مايكروسوفت للتدريب. حتى الجيش الصهيوني إستخدمها من قبل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدمونها فيها في القتال الحي. وقد حصلت مايكروسوفت على هذا العقد بعد سلسلة من العطاءات التي كان من المفترض أن تشجع الشركات التي لا تعمل في مجال العسكري على العمل مع الجيش. كما ورد أن شركة Magic Leap، والتي تملك بدورها خوذة الواقع المعزز الخاصة بها، نافست للحصول على هذا العقد.

التقرير الصادر من موقع Bloomberg أشار إلى أن خوذات الواقع المعزز التي سيتم تقديمها للفرع العسكري في الجيش الأمريكي ستكون مختلفة تمامًا عن خوذة HoloLens الحالية، فهي تتميز برؤية ليلية وإستشعار حراري. ومن المتوقع أن تشحن مايكروسوفت 2500 وحدة على الأقل من هذه الخوذة للجيش الأمريكي في غضون العامين المقبلين.