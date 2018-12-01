شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث OS 5.1.2 لساعة أبل الذكية يوفر ميزة لرصد معدل ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل نسخة تجريبية من نظام التشغيل WatchOS 5.1.2 لساعتها الذكية Apple Watch Series 4، والذى يوفر ميزة ECG أو "تخطيط كهربائية القلب"، وهى الميزة التى تعمل من خلال تطبيق يقوم برصد ونقل الإشارات الكهربائية للقلب من خلال مخطط يتم عرضه على شاشة الساعة الذكية.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكانت هذه الميزة مطلوبة منذ فترة في ساعة أبل الذكية، ومن المنتظر أن يعمل هذا المخطط في تطبيق ECG على رصد انتظام ضربات القلب، أو رصد عدم انتظام إيقاع ضربات القلب، وذلك لتحذير المستخدم من خلال تخطيط إلكتروني، كما يتم جمع المعلومات على تطبيق Health على مدار اليوم، والتي يتم تخزينها على هواتف الأيفون.

ويعمل تطبيق ECG على قراءة وتحديد بيانات ومخطط كهربائية القلب عند ارتداء الساعة الذكية لمدة 30 ثانية، ومن ثم يعمل على إظهار البيانات للمستخدم، أيضاً سيكون على المستخدم الضغط لفترة على الحلقة الرقمية للساعة الذكية، ليحصل على بيانات خفقان القلب وتخطيط إلكتروني، مع ملاحظة أن هذا التحديث يدعم هواتف ايفون حتى إصدار iPhone 5s الأقدم فما فوق، أو هواتف الأيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS 12.1.1 أو الإصدارات اللاحقة.