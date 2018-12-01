شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 5 سنوات.. مايكروسوفت تعيد تصميم أيقونات "أوفيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت شركة مايكورسوفت تصميم أيقونات حزمة أوفيس التابعة لها، وذلك استجابة منها لمطالب عملائها المنادين بالتطوير الدائم على مدار خمس سنوات مضت، حسبما قال موقع "فون إريانا" الهندى المعنى بأخبار التقنية والتكنولوجيا.

وكشف الموقع ذاته عن التصميمات الجديدة التى اعتمدتها "مايكروسوفت" فى تغيير وتطوير شكل أيقوناتها، فيما قالت الشركة إنها منذ عام 2003 وحتى 2018 الجارى، وهى تحرص دوما على استخدام الألوان القوية فى محاولة لجذب المستخدمين.

ويتمتع تحديث حزمة "الأوفيس" التى تضم تطبيقات ( وورد، إكسل، بواربوينت ) الأخير لعام 2018 يتمتع بخفة التصميم والحفاظ على البساطة، وفيه تم فصل الحرف عن الرمز بدل من إدراجه داخله كما كان فى تصميمات سابقة.