شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء ستبلغ 42 مليار دولار بحلول 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث والتحليلات السوقية Gartner أنها تتوقع ارتفاع مبيعات سوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال العام المقبل، فيما تطالب الشركة بزيادة شحنات الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 25.8% خلال عام 2019.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فمن المنتظر أن ينفق المستخدمين ما يصل إلى 42 مليار دولار لشراء هذه المنتجات بحلول 2019، إذ ستمثل مبيعات الساعات الذكية حوالى 16.2 مليار دولار من هذا المبلغ، فيما يقول " آلان أنتين" مدير شركة جارتنر، إن متوسط سعر البيع للساعات الذكية تم عليقه من خلال السعر الثابت لساعة أبل الذكية.

وترى جارتنر قفزة في الشحنات القابلة للارتداء من وحدات العام الجارى التى تقدر بنحو 178.91 مليون وحدة إلى 453.19 مليون بحلول عام 2022، وخلال نفس الفترة الزمنة تتوقع الشركة ايضا أن ترتفع شحنات الساعات الذكية من 53 مليون إلى 115.2 مليون وحدة.

كما تتوقع الشركة أن عدد من الملحقات الاخرى قد يشهد نمو كبير في المبيعات مثل سماعات Apple AirPods وIconX، حيث ترى الشركة أنها قد تقلل من اعتماد المستخدمين على الهواتف الذكية للتعامل مع بعض المهام، فمن المتوقع أن ترتفع الشحنات من 33.44 مليون وحدة هذا العام إلى 158.43 مليون وحدة بحلول عام 2022، وهذا من هذا من شأنه أن يجعل هذه الأجهزة هي الأكثر شعبية في فئة الاجهزة القابلة للارتداء بحلول ذلك العام.

كذلك فمن المتوقع أن تشهد نظارات الواقع المعزز نموا كبيرا خلال السنتين أو الثلاث المقبلة وبحلول عام 2022 من المنتظر أن يتم شخن 80.18 مليون من هذه الأجهزة بدلا من 28.40 مليون دولار من المقدر أن تكون قيد النقل هذا العام.