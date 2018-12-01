أمطار غزيرة تضرب كفرالشيخ وتوقف حركة الصيد

مصراوي - كفرالشيخ - إسلام عمار

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لسقوط أمطار غزيرة، دون وجود اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وأكد المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمصراوي، أن محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قرر رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، موجها رؤساء المراكز والمدن، وكافة الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.

وأشار مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات...