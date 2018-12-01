مصراوي - كفرالشيخ - إسلام عمار
تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لسقوط أمطار غزيرة، دون وجود اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.
وأكد المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمصراوي، أن محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قرر رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، موجها رؤساء المراكز والمدن، وكافة الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.
وأشار مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات...
شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب كفرالشيخ وتوقف حركة الصيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .